بالصور.. افتتاح شارع المتنبي في بغداد بحلته الجديدة

العالم-العراق

وأقامت أمانة العاصمة، مهرجانا مساء امس السبت؛ احتفاءً بإنجاز شارع المتنبي ضمن مشروع نهضة بغداد، والذي تم تأهيله بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية ضمن مبادرة تمكين.

واختصر المهرجان ضمن حدود شارع المتنبي على حضور نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين مراعاة للاجراءات الصحية في ظل جائحة كورونا وسط تواجد الجمهور البغدادي في ساحة الرصافي، حيث تم نقله بشكل مباشر عبر القنوات الفضائية مع نصب شاشة عملاقة للعرض في ساحة الرصافي.

وكان الشارع قبل إعادة تأهيله يعاني من الإهمال في بناه التحتية، وهو ما دفع مثقفين وصحفيين وأكاديميين وشعراء إلى دعوة الحكومة في مناسبات عديدة لتبني إعادة تأهيل الشارع بشكل يلائم أهميته الثقافية.

وعلى طول الشارع الذي رصف من جديد، نظفت واجهات المحلات المبنية بالطوب وطليت، كما الشرفات الصغيرة الحديدية المزخرفة والأعمدة المتراصة. وعلقت ألواح خشبية صغيرة متطابقة، تحمل أسماء المتاجر، على مداخلها.

ويعج الشارع عادة أيام الجمعة بالرواد، لا سيما الطلاب والشباب، وكذلك فنانو ومثقفو الجيل السابق.

وأطلق على الشارع التاريخي في عام 1932، خلال عهد الملك فيصل الأول، اسم الشاعر الشهير أبو الطيب المتنبي (915 - 965) الذي ولد في عهد الدولة العباسية.