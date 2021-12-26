طهران تدعو الى الامن المستدام وحكومة شاملة بافغانستان

العالم - ايران

وقال كاظمي قمي، في تصريحه خلال لقاء عضو قيادة المجلس الاعلى للمقاومة الوطنية بافغانستان محمد محقق اليوم الاحد: إن طهران تريد حلا سلميا للقضية الافغانية عبر المفاوضات بين جميع الاطراف السياسية والقومية بهذا البلد.

واضاف: إن ايران تربطها علاقات صداقة مع جميع القوى السياسية الافغانية وترغب بالتوسط بين جميع الفصائل بهذا البلد من أجل ارساء السلام والاستقرار وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوى.

وعدّ الامن والاستقرار بافغانستان يصب لصالح المنطقة والعالم برمته.

من جهته اشاد زعيم حزب وحدة الشعب الافغاني محمد محقق بالحكومة الايرانية على اداءها ادوار ايجابية في موضوع افغانستان واستضافتها ملايين النازحين من هذا البلد على مدى فترة طويلة.

ولفت الى ان المجلس المذكور لايريد العنف وتأجيج الحرب وفي حال توفر الاجواء لمفاوضات بين الفصائل الافغانية على استعداد للدخول في حوار بناء لايجاد حلول لمشاكل هذا البلد.