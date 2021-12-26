الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مندوب ايران الخاص في شؤون افغانستان..

طهران تدعو الى الامن المستدام وحكومة شاملة بافغانستان

طهران تدعو الى الامن المستدام وحكومة شاملة بافغانستان
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال مندوب ايران الخاص في شؤون افغانستان حسن كاظمي قمي ان طهران تدعو الى الامن المستدام وارساء السلام والاستقرار وحكومة شاملة بافغانستان.

العالم - ايران

وقال كاظمي قمي، في تصريحه خلال لقاء عضو قيادة المجلس الاعلى للمقاومة الوطنية بافغانستان محمد محقق اليوم الاحد: إن طهران تريد حلا سلميا للقضية الافغانية عبر المفاوضات بين جميع الاطراف السياسية والقومية بهذا البلد.

واضاف: إن ايران تربطها علاقات صداقة مع جميع القوى السياسية الافغانية وترغب بالتوسط بين جميع الفصائل بهذا البلد من أجل ارساء السلام والاستقرار وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوى.

وعدّ الامن والاستقرار بافغانستان يصب لصالح المنطقة والعالم برمته.

من جهته اشاد زعيم حزب وحدة الشعب الافغاني محمد محقق بالحكومة الايرانية على اداءها ادوار ايجابية في موضوع افغانستان واستضافتها ملايين النازحين من هذا البلد على مدى فترة طويلة.

ولفت الى ان المجلس المذكور لايريد العنف وتأجيج الحرب وفي حال توفر الاجواء لمفاوضات بين الفصائل الافغانية على استعداد للدخول في حوار بناء لايجاد حلول لمشاكل هذا البلد.

روابط ذات صلة

الامن البرلمانية الايرانية: نريد افغانستان متقدمة وتنعم بالاستقرار سياسياً واقتصادياً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غزة مقبلة على مرحلة توتر وتصعيد مع الاحتلال

الاجتماع الإستراتيجي الثامن بين إيران وسلطنة عمان

بالفيديو والصور.. الحشد الشعبي يشرع بعملية واسعة في جبال حمرين

مندوب ايران الخاص في شؤون افغانستان.. طهران تدعو الى الامن المستدام وحكومة شاملة بافغانستان

الحكومة الإثيوبية تؤكد أن قواتها 'لن تتقدم' في تيغراي

شاهد بالفيديو.. اوميكرون يتفوق على تدابير الغرب للوقاية ويستنزف بهجة الاعياد