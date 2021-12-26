الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع والخضر بالضفة الغربية

مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع والخضر بالضفة الغربية
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات، اليوم الأحد، بين طلبة المدارس وقوات الاحتلال، في بلدة تقوع شرق بيت لحم، احتجزت خلالها قوات الاحتلال مواطنًا.

العالم - فلسطين

وأفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن لوكالة الأنباء الرسمية ـ”وفا”، بأن المواجهات تركزت في محيط المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، كما احتجزت المواطن أيمن محمد فروخ، وقامت بإغلاق المدخل الشمالي للبلدة بالبوابة الحديدية.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من طلبة مدارس بلدة الخضر غرب بيت لحم، بحالات اختناق،بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال، بقنابل الغاز.

وأفاد الناشط أحمد صلاح للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعترضت طريق الطلبة أثناء خروجهم من مدارسهم في منطقة “التل” في البلدة القديمة، واطلقت باتجاههم قنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

روابط ذات صلة

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بلدة "بُرقة" شمال غرب نابلس

إصابات بالاختناق بمواجهات في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا ما يخشاه الاحتلال الاسرائيلي في الجولان

إصابة 178 شخصا خلال مظاهرات 'القصر الرئاسي' في السودان

نزوح الآلاف بسبب فيضانات في شمال شرق البرازيل

طالبان: السفر لأكثر من 72 كيلومترا بدون محرم ممنوع على الأفغانيات!

بالصور.. إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر بمحافظة ذي قار

عشائر نينوى تطالب بكشف نتائج تحقيق جريمة المطار