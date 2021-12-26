مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع والخضر بالضفة الغربية

العالم - فلسطين

وأفاد الناشط الشبابي مصطفى البدن لوكالة الأنباء الرسمية ـ”وفا”، بأن المواجهات تركزت في محيط المدارس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، كما احتجزت المواطن أيمن محمد فروخ، وقامت بإغلاق المدخل الشمالي للبلدة بالبوابة الحديدية.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من طلبة مدارس بلدة الخضر غرب بيت لحم، بحالات اختناق،بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال، بقنابل الغاز.

وأفاد الناشط أحمد صلاح للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعترضت طريق الطلبة أثناء خروجهم من مدارسهم في منطقة “التل” في البلدة القديمة، واطلقت باتجاههم قنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.