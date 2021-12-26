قائد عسكري ايراني: سلاحنا الجوي يرد بشكل مدمر على أي تهديد

العالم - ايران

واضاف هاديان، في تصريحه أمام حشد من القادة والرؤساء وكبار المدراء اليوم الاحد: إن سلاح الجو في الجيش الايراني واجه الحظر التام منذ 43 عاما من قبل الانظمة السلطوية الا ان مقاتلاته تضطلع بمهام الحفاظ على أمن الجمهورية الاسلامية الايرانية والدفاع عن اجواء البلاد بأفضل صورة.

وتابع: استطاع سلاح الجو بالاعتماد على قدراته الذاتية، تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه بأفضل صورة ممكنة وهو مادلل على القدرات الداخلية والكوادر الانسانية الكفوءة والمقتدرة.

ووصف سلاح الجو في الجيش الايراني بالمساند والداعم للجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وشعبا ويتمتع بالجهوزية الدائمة في الدفاع عن البلاد ويرد بشكل مدمر على أي تهديد.