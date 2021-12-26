كوخافي يكشف أسرار كيانه الخطيرة!!

العالم - الاحتلال

مناورة الرسول الأعظم (ص) التي أجرتها قوات حرس الثورة الاسلامية خلال الأسبوع الماضي أثارت الرعب أوساط الاحتلال، وخاصة الفيديو الذي نشره الحرس حول استهداف مفاعل ديمونا النووي، فجعل قيادات الاحتلال يتخبطون في تصريحاتهم.

فقد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران، الأمر الذي لم يدل أي مسؤول في العالم بمثل هذه التصريحات.

فلربما يدعو مسؤول سياسي أو عسكري بلاده للاستعداد التام والجهوزية لمواجهة الاعداء والتصدي الى هجوم، ولكن لا يدعو الى الاستعداد لمواجهة عدو بالخصوص كما فعل كوخافي.

فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الأركان الإسرائيلي قد أوعز إلى قواته العسكرية بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل على إيران.

وأكدت القناة العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري تعديلات على البرامج التدريبية والتأهيلية للطيارين والملاحين لهذا الغرض.

وذكرت وسائل الاعلام أن الهدف من التصريحات التي أطلقها هو رفع معنويات جنوده خاصة بعد الزلزال الذي أحدثه فيديو حرس الثورة الاسلامية.