بالفيديو: الاعلام الاسرائيلي يسخر من تهديدات قادته العسكريين لايران

العالم- الاحتلال

وعرضت قناة "كان" مقطعا تمثيليا يسلط الضوء على رد الفعل القاسي الذي سيتلقاه الكيان الإسرائيلي في حال أقدم على استهداف المنشات النووية الإيرانية.

هذا وكان سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية في ايران قد اجرى محاكاة لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة انتحارية على مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي.



وخلال مناورات الرسول الأعظم الأخيرة، قام سلاح الجو في قوات الحرس بمناورة تحاكي الهجوم على المفاعل النووي، وأهداف حيوية حساسة في الكيان الإسرائيلي باستخدام ستة عشر صاروخا باليستيا وخمس طائرات مسيرة انتحارية.

وأكد قادة عسكريون ايرانيون أن هذه المناورات الصاروخية هي الأكثر نجاحا من بين مثيلاتها السابقة، وتمثل جزءا صغيرا من قدرات ايران الباليستية.