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قوى الأمن الداخلي الإيرانية تضبط ما يزيد عن طن من المخدرات

قوى الأمن الداخلي الإيرانية تضبط ما يزيد عن طن من المخدرات
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمان الإيرانية، ضبط ما يبلغ طنا و58 كغم من مادة الأفيون المخدرة، على أيدي قوات مكافحة المخدرات في هذه المحافظة.

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد أوضح العميد عبدالرضا ناظري، أن شرطة مكافحة المخدرات لمحافظة كرمان تبلغت معلومات من نظيرتها في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، بشأن سيارة نقل محملة بشحنة كبيرة من المخدرات قادمة من صوب الصحراء إلى المحافظة ومنها إلى سائر محافظات البلاد.

وأضاف أن 3 فرق من قوات الأمن الداخلي في محافظة كرمان تصدت لهذه العصابة وتمكنت من إيقاف سيارة النقل التي كانت محملة بالمخدرات.

ولفت قائد قوى الأمن الداخلي في كرمان، أن هذه العملية أفضت إلى القبض على أحد المهربين وضبط طن واحد و58 كغم من مادة الأفيون المخدرة.

يذكر أن محافظة كرمان المتاخمة للمحافظات الحدودية شرقي البلاد، تشهد على الدوام محاولات نقل وترانزيت المخدرات بواسطة العصابات الناشطة في هذا المجال، وقد أنفقت الكثير من الطاقات المادية والمعنوية في سياق مكافحة هذه الظاهرة المشؤومة.

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