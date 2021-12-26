قناة العالم تصور أهدافاً يمنية تعتبرها السعودية مشروعة!

العالم - مراسلون

الدمار والاضرار لمنازل سكنية وممتلكات المواطنين في العاصمة صنعاء تضرر بعضها بشكل كلي جراء غارات العدوان مساء السبت، واحدثت حالة من الهلع والخوف في أوساط الاطفال والنساء وتسببت بنزوح العشرات.

ومع تصاعد وتيرة الغارات يزداد السخط لدى الاوساط اليمنية، على المستوى الرسمي ندد مجلسي النواب والشورى بتصعيد العدوان واستهدافه الممنهج للمنشئات والأعيان المدنية وسط تأكيدات بأن السعودية لن تجني منه إلا أسوأ العواقب.

وقال مواطن يمني لقناة العالم:"العدوان يعبر عن فشله بانتقامه من المواطنين، فهذه المرة الثالثة التي أصلح فيها أضرار بيتي وقد تم ترويع أطفالي للمرة الثالثة".

وقال مواطن اخر:"انهم يريدون اخضاع الشعب اليمني واذلاله ولكن بإذن الله سبحانه وتعالی وبقوته لن نخضع الا لله سبحانه وتعالی".

ورداً على جرائم العدوان السعودي، استهدافت القوات اليمنية المشتركة مواقع هامة وحساسة في العمق السعودي بصواريخ بالستية جديدة ذات دقة عالية، وحررت صحراء محافظة الجوف وسيطرت على مساحات شاسعة من المناطق الحدودية مع السعودية في المحافظة منها منطقة اليتمة الاستراتيجية ومعسكر الخنجر وعشرات المواقع والجبال والهضاب وقتلت واسرت عشرات الضباط المرتزقة.

وصورت قناة العالم المساكن المدنية التي دمرتها غارات العدوان مدعية انها أهدافاً مشروعة، فهي ليست سوی منازل سكنية وبنی تحتية يستهدفوها بشكل يومي في حين يرتفع عويله مع كل رد للقوات اليمنية.