تعرف على فوائد الصمغ العربي لفشل الكلى!

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يصنف الفشل الكلوي من ضمن الأمراض المزمنة التي لا يوجد لها علاج بالأدوية التقليدية، أثبتت التجارب والأبحاث قدرة الصمغ العربي على علاج الفشل الكلوي.

يلعب الصمغ العربي دوراً كبيراً في علاج الفشل الكلوي المزمن، وسجلت الدوائر البحثية نتائج رائعة ومبشرة لفائدة الصمغ العربي للكلى.

وأظهرت المداومة على الصمغ انخفاض معدلات الغسيل الكلوي للأفراد الذين يتبعون الصمغ العربي للكلى وسجل المتابعون دور الصمغ العربي في رحلة العلاج كالتالي:

يحتوي الصمغ العربي على مجموعة كبيرة من المغذيات والعناصر التي لها خصائص طبية ومن بينها الألياف القابلة للذوبان في الماء بمجرد دخولها الجسم، يحدث ارتباط شديد بين هذه الألياف وبين الكلى للقيام بمهامها لتنقية الدم من السموم والملوثات.

يقوم الصمغ العربي بتقليل معدلات الكرياتينين في الدم، وتقوم الكلى بطرح الكرياتينين عبر الجهاز البولي خارج الجسم، في حالة زيادة نسبة الكرياتينين يصيب الكلى التعب والإرهاق وقد يحدث التهاب بالكلى.

يقوم الصمغ العربي بتقليل كمية السموم التي تتراكم في نهاية الأمعاء في صورة صفراء ضارة، ويزداد معدل الهدر في المحتوى المائي.

يساعد الصمغ العربي في الإحكام على معدلات السكر والدهون وبالتالي يعزز من صحة مرضى السكري والسمنة ويتحكم في أوزانهم الزائدة مما يعود بالنفع على مرضى الفشل الكلوي منهم.

يزيد الصمغ العربي من التحفيز لإنتاج معدلات أعلى من الخلايا المخاطية التي تغطي الجهاز البولي، وبالتالي يحمي الأنابيب البولية ويزيد من فعاليتها في مواجهة الالتهابات.

يقي الصمغ العربي من الآثار الجانبية التي تنتج عن الفشل الكلوي ومن بينها مساعدة الجسم على امتصاص النيتروجين، حيث أن ارتفاع النيتروجين في الدم مؤشر لحدوث فشل كلوي كبير يصل لحد تسمم البولينا.

يمكن للصمغ العربي من علاج هذه الحالة من البولينا إذا داوم المريض على استهلاكه لمدة أربعة أشهر، فهو ينشط الكلى ويقلل من نسبة البولينا في الدم عن طريق خروجها مع التبول.

يقوم الصمغ العربي بتنظيف جيد للمسالك البولية من رواسب الأحماض والأملاح المعدنية وهو بالتالي يمنع فرصة تكون حصوات تعمل مع الوقت على حدوث فشل كلوي.

كيفية استخدام الصمغ العربي لعلاج الفشل الكلوي

هناك طرق كثيرة يمكن من خلالها استخدام الصمغ العربي للكلى، ولكن هذه الطريقة أثبتت نجاحها في الكثير من الحالات وهي:

يحضر الصمغ العربي في محلول من الماء بكمية تعادل خمسين غرام من الصمغ العربي.

يستخدم من هذا الخليط نصفه في الصباح ونصفه في المساء.

يستمر تناول هذا الخليط لفترة زمنية حوالي ستة أشهر أو حسب حالة المريض.

في كثير من الحالات تظهر نتائج رائعة للكلى فتعود للعمل بشكل صحيح ويتحسن عملها مع الوقت.

وفي بعض الأحيان يعمل الصمغ العربي على التخلص من حصوات الكلى والشفاء من إلتهابات المسالك وحرقان البول بشكل تدريجي.

الآثار الجانبية لاستخدام الصمغ العربي للكلى

على الرغم من استخدام الصمغ العربي للكلى إلا أنه في بعض الأحيان له أضرار جانبيه منها:

الصمغ العربي آمن عند تناوله عن طريق الفم في معظم الأوقات إذا لم تتجاوز الجرعة الكميات المحددة، استخدم الصمغ بكميات تصل إلى ثلاثين غرام لمدة ستة أسابيع بلا أي آثار جانبية.

غير معلوم التأثير عندما يستخدم موضعياً على الجلد.

يفضل عدم تناول الصمغ العربي أثناء فترة الحمل والرضاعة.

يمنع استخدام الصمغ العربي عند الإصابة بالربو.

يمنع استخدام الصمغ العربي للأفراد الذين لديهم حساسية نباتية معينة.

مرضى السكري عليهم الحذر مع استخدام الصمغ العربي فهو يقلل مستويات السكر وبالتالي يجب إعادة ضبط ادوية السكري أثناء تناول الصمغ العربي.

يمكن للصمغ العربي التحكم في نسبة السكر في الدم وهو ما قد يسبب مشاكل كبيرة أثناء إجراء العمليات الجراحية ولذلك لا يسمح بتناول الصمغ العربي قبيل الجراحات.