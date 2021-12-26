لبنان: الأنصار يواجه النجمة في قمة تقليدية واختبار صعب للعهد

العالم-لبنان

ويحل العهد المتصدر والطامح لتحقيق الفوز للاحتفاظ بالقمة وتعويض خروجه الدراماتيكي من مسابقة الكأس بركلات الترجيح أمام النجمة، ضيفا ثقيلا على التضامن صور العنيد عند الثانية والربع من عصر الاثنين على ملعب صور البلدي في مواجهة صعبة على الفريقين وليس من السهل توقع هوية المنتصر بها، خاصة أن التضامن المتطور سيسعى للخروج ببنقطة على الأقل أمام فريق طامح للفوز وتعزيز صدارته للدوري.

في المقابل سيلعب العهد بحثا عن الفوز والعودة إلى بيروت بالنقاط الثلاثة للاحتفاظ بالصدارة ومواصلة مشواره بثبات نحو استعادة اللقب.

ويحتضن ملعب الرئيس فؤاد شهاب في جونيه قمة تقليدية عند الخامسة إلا ربعا من مساء الاثنين، تجمع الغريمين النجمة والأنصار في دربي بغياب الجمهور يأمل المتابعون أن يفي بكل وعوده.

فالنجمة الذي عبر إلى نصف نهائي مسابقة الكأس يطمح لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز على غريمه والبقاء في دائرة المنافس على الصدارة والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، معولا على الحارس المميز علي السبع وخط دفاع بقيادة المجد قاسم الزين إلى المجتهد ماهر صبرة والخبير علي حمام والواعد اندرو صوايا إلى المهاري مهدي الزين والمكافح حسن كوراني في الوسط إلى جانب المخضرم خالد تكاجي ومحمود سبليني هجوما والمخضرم محمد غدار لقيادة كتيبة المدرب السوري ماهر البحري، للخروج بالنقاط الثلاث في مباراة تردد أنها ستكون الأخيرة لمدرب الوحدة السابق في حال خسارة النبيذي.

من جهته يدخل الأنصار الموقعة بمعنويات عالية بعد عودة نجمه وقائد المنتخب حسن معتوق إليه بعد شفائه من الإصابة، وقد نجح معتوق باستعادة حسه التهديفي بتسجيله ثلاثية أوصلت الزعيم إلى نصف نهائي الكأس الذي يحمل لقبه.

وسيعول المدير الفني لبطل الدوري الألماني روبارت جاسبرت، والذي قد تكون المباراة فرصته الأخيرة للاستمرار في منصبه، على كوكبة من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، لا سيما في خطي الوسط والهجوم لكسب المعركة وإعادة الزعيم إلى دائرة الانتصارات.