الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

صفي الدين: لبنان يحتاج لإنقاذ وليس لخطابات طائفية

صفي الدين: لبنان يحتاج لإنقاذ وليس لخطابات طائفية
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

قدّم رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" السيد ​هاشم صفي الدين​، التهنئة "لكل اللبنانيين وبالأخص للأخوة المسيحيين، لمناسبة ولادة السيد المسيح، آملًا أن "تلهم هذه المناسبة جميع اللبنانيين، الحرص على الوطن الذي يتهالك.

العالم- لبنان

وقال صفي خلال لقاء علمائي في بلدة طيرفلسيه تحت عنوان "تحديات المرحلة وآفاق المستقبل": ان البلد يحتاج اليوم إلى إنقاذ وليس إلى تمزيق بخطابات طائفية بغيضة، وبتحريض غرائزي لا يفيد لبنان شيئًا، ولا يقدم في معالجة المشاكل أي أمر، وإنما يزيد المشاكل تفاقمًا".

وأشار صفي الدين، إلى "أننا نسأل الله تعالى أن يلهم اللبنانيين الابتعاد عن الفتن، وأن يعينهم للتطلع إلى المستقبل في معالجة المشاكل بواقعية، دون اللجوء إلى من يزيد المشكلة مشكلة وتفاقماً بتحريضه وإثارته للفتن، فهذا هو خطابنا، وهذه هي دعوتنا للتلاقي دائماً".

واعتبر صفي الدين، أنه "إذا كان البعض في لبنان يبالغ في إظهار التأييد لجهات خارجية للنيل من قوة لبنان، بمقاومته وشعبه وجيشه، فإننا نقول لهؤلاء أنتم تخطئون مرة أخرى، تمامًا كما أخطأتم في التاريخ، حينما لجأتم إلى الخارج، ولكن الفارق في هذه المرة، أنكم لن تصلوا إلى أيّة نتيجة".

روابط ذات صلة

برلماني لبناني: هناك فريق يشكل رأس حربة لمشروع أمريكي سعودي

تكتل برلماني لبناني: حرب أمريكية على لقمة عيش اللبنانيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الناشطة علياء الهذلول تعلن عن موعد زيارتها إلى السعودية

الجزائر.. النيابة تطلب معاقبة معارض بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة الرئيس

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 26-12-2021

قوات الاحتلال تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية واطلاق قنابل مضئية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 26-12-2021

بمناسبة العام الجديد وذكرى ولادة السيد المسيح.. القضاء الإيراني يمنح سجناء مسيحيين إجازة لمدة 10 أيام