صفي الدين: لبنان يحتاج لإنقاذ وليس لخطابات طائفية

العالم- لبنان

وقال صفي خلال لقاء علمائي في بلدة طيرفلسيه تحت عنوان "تحديات المرحلة وآفاق المستقبل": ان البلد يحتاج اليوم إلى إنقاذ وليس إلى تمزيق بخطابات طائفية بغيضة، وبتحريض غرائزي لا يفيد لبنان شيئًا، ولا يقدم في معالجة المشاكل أي أمر، وإنما يزيد المشاكل تفاقمًا".

وأشار صفي الدين، إلى "أننا نسأل الله تعالى أن يلهم اللبنانيين الابتعاد عن الفتن، وأن يعينهم للتطلع إلى المستقبل في معالجة المشاكل بواقعية، دون اللجوء إلى من يزيد المشكلة مشكلة وتفاقماً بتحريضه وإثارته للفتن، فهذا هو خطابنا، وهذه هي دعوتنا للتلاقي دائماً".

واعتبر صفي الدين، أنه "إذا كان البعض في لبنان يبالغ في إظهار التأييد لجهات خارجية للنيل من قوة لبنان، بمقاومته وشعبه وجيشه، فإننا نقول لهؤلاء أنتم تخطئون مرة أخرى، تمامًا كما أخطأتم في التاريخ، حينما لجأتم إلى الخارج، ولكن الفارق في هذه المرة، أنكم لن تصلوا إلى أيّة نتيجة".