الشامي: واشنطن دخلت بشكل مباشر لوقف معركة مأرب

العالم- اليمن

وفي حديث تلفزيوني، اضاف الشامي"واشنطن دخلت بشكل مباشر عبر الضغوط لوقف معركة مأرب بعد انتصارات الجيش واللجان"، مشيراً إلى أنها "هددت بشكل مباشر بأن معركة مأرب هي معركتها، ولن تسمح بأي نصر للجيش واللجان".

وفي سياق حديثه، لفت الشامي أيضاً إلى أن "المعركة في مأرب قائمة مع تحالف العدوان بغطاء جوي أميركي ومشاركة الجماعات المتطرفة".

كما قال الشامي إن "الولايات المتحدة ودول العدوان تعتمد الخداع في حديثها عن تقديم الدعم لليمنيين"، موضحاً أن الولايات المتحدة هي "الممول الأساسي والمحرك والداعم للجماعات المتطرفة في اليمن".

كذلك قال الشامي إنه "لا نفرق بين محمد بن سلمان وزعيم تنظيم القاعدة في اليمن".

وتابع الشامي: "الحديث الأميركي بشأن الطائرات المسيرة اليمنية يعبر عن حقيقة العجز السعودي"، موضحاً أنه "ربما الإدارة الأميركية الحالية لا تريد تكرار أخطاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن دعم السعودية بالأسلحة".

واكد ان: "الولايات المتحدة تكمم الأفواه لكي لا يتضامن أحد مع اليمنيين"، مشدداً على أن "قضية فلسطين هي قضيتنا المركزية والأولى، والعدوان شُن علينا لوقف هذا التوجه في اليمن".

وأوضح الشامي أن "تحالف العدوان يتحدث عن وجود خبراء إيرانيين ومن حزب الله ولا يقدم أي أدلة"، مضيفا" تحالف العدوان قصف مطار صنعاء لقطع الطريق على الضغط العالمي لإعادة فتحه، وأن واشنطن ساندت دول العدوان في الحرب على اليمن لتمرير أجندتها عبرها".