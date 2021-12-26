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"الإطار التنسيقي" العراقي يعلن مبادرة لحل الأزمة السياسية

الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العراق، اليوم الأحد، مبادرة جديدة مكونة من تسع نقاط؛ لحل أزمة الانسداد السياسي.

العالم - العراق

أدناه المبادرة كاملة:

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