أمريكا.. تحذير من تكدس المرضى في المستشفيات بسبب 'أوميكرون'

العالم ـ الأميركيتان

وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" قال فاوتشي: "المشكلة التي لا نريد أن نشعر بالرضا عنها، هي أنه عندما يكون لديك مثل هذا الحجم الكبير من الإصابات الجديدة، فقد يتجاوز هذا انخفاض حدة المرض".

وأضاف رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "إذا كان لديك الكثير والكثير من الأشخاص بمستوى أقل من الخطورة، فقد يؤدي ذلك إلى تحييد الأثر الإيجابي لظهور أعرض أقل حدة"، في إشارة إلى زيادة معدل دخول المستشفيات.

تظهر البيانات الأولية من اسكتلندا أن أوميكرون مرتبط بانخفاض بنسبة الثلثين في خطر دخول المستشفى مقارنة بمتحور دلتا. ومع ذلك، أظهرت نفس الدراسة أنه من المحتمل 10 مرات أكثر من دلتا أن يصيب الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بكوفيد.

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الإصابات اليومية الجديدة بأوميكرون في الولايات المتحدة تجاوزت تلك الموجودة في موجة دلتا، وألغت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 1900 رحلة جوية في عطلة نهاية الأسبوع بسبب نقص الموظفين المرتبط بارتفاع عدد الحالات.