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الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها إثر تقارير عن مجزرة بحق مدنيين في ميانمار

الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها إثر تقارير عن مجزرة بحق مدنيين في ميانمار
الأحد ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول في الأمم المتحدة الأحد إنه 'أصيب بصدمة' إثر تقارير موثوق بها عن مقتل 35 مدنيا على الأقل بينهم اثنان من عمال الإغاثة على الأرجح وحرق جثثهم في بورما، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق.

العالم ـ أسيا والباسفيك

واعلن مارتن غريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان "أدين هذا الحادث الخطير وجميع الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء البلاد والتي هي محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "أدعو السلطات إلى الشروع فورا في تحقيق شامل وشفاف في الحادث".

وأفادت تقارير إعلامية ومنظمة حقوقية في ميانمار بمقتل أكثر من 30 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وبأحراق جثثهم، يوم الجمعة، في ولاية كايا التي مزقتها النزاعات.

ولا يزال عاملان في منظمة "سايف ذي شيلدرن" غير الربحية في عداد المفقودين بعد أن كانت مركبتهما بين سيارات عدة تعرضت للهجوم والحرق في الحادث بولاية كايا الشرقية.

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الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها إثر تقارير عن مجزرة بحق مدنيين في ميانمار

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