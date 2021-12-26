قطر توقع مذكرة تفاهم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز

العالم- فلسطين المحتلة

وأوضح العمادي أن مذكرة التفاهم "وقعها مع كل من م. ظافر ملحم -ممثلا عن سلطة الطاقة- وأ. وليد سليمان -ممثلا عن شركة غزة لتوليد الكهرباء".

وأشار إلى أن المذكرة "تتضمن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة".

وبموجب مذكرة التفاهم فإن اللجنة القطرية ستقوم بتمويل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار أمريكي.

وبيّن العمادي أنه من المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.

وأكد أنه بموجب الاتفاقية "تم الاتفاق على أن تقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء".