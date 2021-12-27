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شاهد.. الفلسطينيون: ساعة الصفر باتت قريبة

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة فتح أن اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية هي جزء من سياسة حكومة نفتالي بينت والتي تسعى الى إقامة دولة للمستوطنين في الضفة الغربية، جاء ذلك بعد المواجهات على مدخل قرية برقة شمال مدينة نابلس والتي أسفرت عن اصابة مئات الفلسطينيين.

العالم – خاص بالعالم

ليلة دامية في مدن شمال الضفة الغربية حصيلتها مئات الجرحى من الفلسطينيين برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي ، قطعان من المستوطنين حاولوا اقتحام بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس المحتلة ضمن اعتداءات متكررة لهم على البلدات الفلسطينية الواقعة بالقرب من المستوطنات الاسرائيلية، سكان برقه والبلدات المحيطة تصدوا لهجمات المستوطنين الذين كانوا طوال الوقت برعاية الجيش الاسرائيلي .

الاحتلال الاسرائيلي يعمل على الارض من خلال منح المستوطنين الحرية في الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية املا في فرض ما بات يعرف بدولة المستوطنين للوصول الى عملية تقسيم للضفة الغربية وللسيطرة على الجغرافيا التي تقام عليها المستوطنات الكبرى ، ورغم محاولة الحكومة الاسرائيلية وصف ما يحدث من المستوطنين بانه غير قانوني الا ان هذا الادعاء ينهار مع الحماية الكاملة لهم من قوات الاحتلال .

المعركة مع الاستيطان معركة مستمرة والفلسطينييون يدركون ان ساعة الصفر فيها باتت قريبة جدا.

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