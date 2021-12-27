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شاهد.. القوات العراقية تلاحق فلول داعش في تلال حمرين

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

بدأت قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي وألوية من الجيش العراقي عملية أمنية من أربعة محاور لملاحقة ارهابيي جماعة داعش الوهابية في تلال حمرين والمناطق المحاذية لمحافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.

العالم – خاص بالعالم

وشرعت قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي، الأحد، بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد طريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين، بمحافظة ديالى.

وافادت مديرية إعلام الحشد في بيان بانه "وضعت الخطط بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرض الخطط في العمليات المشتركة وتم المصادقة عليها حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20، و24، و23 ولواء نداء ديالى، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابعة لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..

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