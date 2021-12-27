الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاطار يدعو لعدم قبول استقالة اي مسؤول تحت 'الضغط' و'التهديد'

الاطار يدعو لعدم قبول استقالة اي مسؤول تحت 'الضغط' و'التهديد'
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

دعا الاطار التنسيقي في العراق أمس الاحد، الى عدم قبول استقالة اي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد.

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، اعرب الاطار في بيان عن "قلقه الشديد ورفضه لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال اشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر (مع تحفظنا على اداء البعض منهم) لاجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزا للاطر القانونية والادارية وتحت ذرائع بات واضحا ما يقف خلفها من دوافع".

ودعا الاطار التنسيقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "باعتباره المسؤول الاول عن المحافظين ومسؤولي الدوائر الى حمايتهم ومنع التجاوز عليهم وعلى الجميع الالتزام بالسياقات القانونية والادارية لمنع اشاعة الفوضى الادارية".

كما دعا الى "عدم قبول استقالة اي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد لمنع هذا المنحى الخطير من التجاوز على القانون".

روابط ذات صلة

وفد من الاطار التنسيقي يبحث مع الحلبوسي تقريب وجهات النظر بين الطرفين

العراق: قيادي بالاطار يكشف عن أهم الشروط الواجب تواجدها في شخصية رئيس الوزراء المقبل

الإطار التنسيقي يكشف نتائج مباحثاته مع الاحزاب الكردية في العراق

وصول وفد الإطار التنسيقي إلى أربيل + صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طالبان: يجب على أمريكا ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان لأنها دولة مستقلة

محافظ البصرة ينفي نيته تقديم استقالته خلال الساعات القادمة

الاطار يدعو لعدم قبول استقالة اي مسؤول تحت 'الضغط' و'التهديد'

تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

وزيرة البيئة المصرية: نعمل على خطة كبرى لمنع غرق الإسكندرية

روسيا والسودان تبحثان ترتيبات عقد لجنة التشاور السياسي