محافظ البصرة ينفي نيته تقديم استقالته خلال الساعات القادمة

العالم - العراق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، قال العيداني في تصريح صوتي، أنه "ينفي ما أشيع حول نيته تقديم الاستقالة من منصبه خلال الساعات القادمة".

وأكد العيداني انه "في احلك الظروف لم يفكر في تقديم استقالته".

وأضاف، أن "البصرة الان تشهد استقرارا والمواطن بدا يلمس ذلك من خلال ما تقدمه حكومته المحلية من خدمات للنهوض بواقع المدينة، وفق جدول زمني اعد مسبقا".

وأوضح، انه "لم يبقى للخطة الخمسية التي وضعتها الحكومة المحلية سوى سنتين او ثلاث سنوات لتتضح بوادرها حتى تصبح البصرة بحلة افضل مما كانت في العقود السابقة".