العالم - سوريا

ويشارك في المعرض المقام بإشراف المكتب الاقليمي لاتحاد المصدرين العرب 170 تاجراً وصناعياً سورياً وأكثر من 100 شركة تعرض المئات من أنواع الصناعات النسيجية والصحية والغذائية والكهربائية والتجميلية.

سفير سوريا في بغداد صطام جدعان الدندح أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى دور المعرض في تطوير وإنماء التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي بين سورية والعراق مبيناً أنه يمثل نقلة نوعية في ترويج المنتج المحلي ضمن الأسواق العراقية التي تعد من أهم الأسواق للبضائع السورية.

بدوره شدد محمد السواح رئيس المكتب الاقليمي لاتحاد المصدرين العرب على أن المعرض يعد “خطوة مهمة لتلبية حاجات المستهلك العراقي الذي يقبل على البضائع السورية” مشيراً إلى أنه يأتي ضمن خطوات عديدة يتم العمل عليها لتوفير المنتجات السورية في الأسواق العراقية باعتبارها واحدة من أوسع النوافذ لترويجها وخصوصاً مع الجودة والمتانة التي تميز الصناعة السورية.

ونوه عبدالرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية بنمو العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين وقال إن إقامة هذا المعرض للبيع المباشر في بغداد مؤشر واضح إلى أن العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين تنمو وتتصاعد لما فيه خير ومنفعة الشعبين الشقيقين.

بدوره أعرب الصناعي العراقي فالح الشمري عن أمله بتنامي العلاقات بين سوريا والعراق على مختلف الصعد مثمنا الدور المهم الذي ينهض به الصناعي السوري واصفاً إياه بقوله: “الصناعي السوري يواجه مختلف التحديات دون أن يفرط بواجبه تجاه شعبه ووطنه”.

وأكد الشمري أن الإقبال على البضائع السورية من العراقيين كبير جداً بسبب جودة هذه البضائع وأسعارها المناسبة.

وشهد المعرض الذي يستمر عشرة أيام منذ افتتاحه إقبالاً كبيراً من الزوار العراقيين سواء رجال أعمال أو تجار وصناعيون أو مستهلكون.

وأقيمت الدورة الأولى من معرض صنع في سوريا للبيع المباشر على أرض معرض بغداد الدولي في الـ 25 من تموز الماضي بمشاركة مئة من كبريات الشركات الصناعية والعلامات التجارية الغذائية والنسيجية والكيميائية و170 تاجراً وصناعياً سورياً.