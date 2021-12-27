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الوفد الايراني يصل إلى فيينا لإجراء الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر

الوفد الايراني يصل إلى فيينا لإجراء الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

وصل كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري كني صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة النمساوية فيينا على رأس وفد للمشاركة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بهدف الغاء الحظر الجائر.

العالم - ايران

وسيجري باقري كني خلال الساعات القليلة المقبلة مشاورات دبلوماسية قبل الاجتماع المشترك للجنة الاتفاق النووي في فندق كوبورغ.

وتبدا الجولة الثامنة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي والغاء الحظر اليوم الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا.

وسيعقد الاجتماع المشترك للاتفاق النووي بعد ظهر اليوم الاثنين على مستوى رؤساء وفود مجموعة 4 + 1 المفاوضة والاتحاد الأوروبي وإيران.

ومن المفترض أن يناقش في هذه الجولة محتوى النصوص وخارطة الطريق لإحياء اتفاق 2015. لكن نجاح هذه الجولة يتوقف على إتخاذ قرارات سياسية صعبة ، خاصة من قبل الأطراف الأوروبية التي لم تلعب دورًا بناء في الجولة السابقة.

ومن المتوقع أن تأتي الأطراف الأوروبية إلى طاولة المفاوضات بجدية أكبر في المفاوضات المقبلة وأن تتخذ خطوات عملية للوفاء بالتزاماتها بعيدا عن افتعال اجواء اعلامية واثارة الشائعات،

وكان باقري قد قال في الجولة الأخيرة من المفاوضات: إذا قبل الطرف الآخر وجهات النظر والمواقف المنطقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الجولة الجديدة قد تكون الجولة الأخيرة من المفاوضات ويمكننا التوصل إلى اتفاق في أقصر وقت .

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