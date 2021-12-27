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وصول مليونين و315 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى مصر 

وصول مليونين و315 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى مصر 
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان في مصر، خالد عبدالغفار، استقبال مصر مليونين و315 ألفا و910 جرعات من لقاح فيروس كورونا عبر مطار القاهرة.

العالم - مصر

وأوضح عبد الغفار، في بيان، أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات GAVI، "وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين، للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة".

وأشار عبد الغفار إلى أن شحنات اللقاحات شملت مليونا و501 ألف و110 جرعات من إنتاج شركة "فايزر"، و462 ألف جرعة من إنتاج شركة "مودرنا" بالإضافة إلى 352 ألفا و800 جرعة من إنتاج شركة "أسترازنيكا".

وأكد الوزير أن تلك الشحنات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

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