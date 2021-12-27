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بالفيديو.. حملة الدول المطبعة لفرض التطبيع على شعوبها

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

تحاول حكومات الدول المطبعة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي التطبيع على كل المستويات لتقليب الشعوب العربية ضد القضية الفلسطينية لكن الحسم الحقيقي سيكون على ارض فلسطين.

العالم - خاص بالعالم

وقال استاذ علم الاجتماع السياسي بسام الهاشم، ان تصريحات الوزراء في دول ليس بها ديمقراطية انما هي ارادة الامير او الملك هي النافذة ولا تعبر عن وجدان شعبي وفي امكانية محاسبة كنا قادرين ان نحكم كم يمثل هذا الشارع ببلدهم.

واشار بسام الهاشم الى انه لا يمكن معرفة الرأي الشعبي الحقيقي لدولة مثل الامارات لانه لا توجد هناك مؤسسات او صحافة حرة تعكس وجهات نظر الرأي العام.

واكد استاذ علم الاجتماع السياسي ان الصراع الحاسم هو على ارض المعركة وهي فلسطين المحتلة وجوارها.

واضاف الهاشم ان كيان الاحتلال يفرض تغيير ديموغرافي على البلاد ومنع ترسيم الحدود والمحافظة على الموارد المائية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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