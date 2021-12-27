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زلزال بقوة 5 ريختر يضرب هرمزكان جنوب ايران

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب هرمزكان جنوب ايران
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة قلعة قاضي في محافظة هرمزكان جنوب ايران.

العالم - ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة الحادية عشرة ودقيقة واحدة و 56 ثانية قبل ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (السابعة و 31 دقيقة و 56 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش).

واضاف تقرير المركز بان مركز الزلزال كان عند التقاء خطي الطول 56.27 والعرض 27.58 درجة وفي عمق 15 كم من سطح الارض.

وكان مركز الزلزال على بعد 30 كم من مدينة قاضي قلعة و 36 كم من مدينة تخت و 37 كم من مدينة فين، بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

واعلن رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الاحمر الايراني مهدي ولي بور بانه تم ارسال فريقين للتقصي الى منطقة الزلزال.

واشار الى ان فرق الاغاثة والانقاذ هي الان على اهبة الاستعداد واضاف: لم يصل لغاية الان اي تقرير بوقوع اضرار بشرية او مادية جراء الزلزال.

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