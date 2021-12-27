قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

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وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 279.941.644، وإجمالي الوفيات 5.399.891 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ816.610 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 52.280.510.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ618.732 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.243.266.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 479.682 وإجمالي إصابات 34.786.802

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ298.759 وإجمالي إصابات3.950.200.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 298.165 وإجمالي إصابات 10.213.265.