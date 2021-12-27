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انفوغرافيك.. قائد الثورة الاسلامية يهدي مصحفا الى عائلة عراقية قدمت 4 من ابنائها لخدمة الزوار

انفوغرافيك.. قائد الثورة الاسلامية يهدي مصحفا الى عائلة عراقية قدمت 4 من ابنائها لخدمة الزوار
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

أهدى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي مصحفا الى عائلة عراقية قدمت 4 من ابنائها في طريق خدمة زوار الامام الحسين (ع)، وتم تسليم المصحف الذي وقعه قائد الثورة الإسلامية الى أبو ليث والد أربعة أطفال شهداء انضموا إلى قافلة الشهداء أثناء التحضير لمسيرة الأربعين

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قائد الثورة يهدي مصحفا الى عائلة عراقية قدمت 4 من ابنائها لخدمة الزوار + صور

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