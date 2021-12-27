الاحتلال يهدم بناية سكنية في "العيسوية" بالقدس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طواقم وآليات البلدية برفقة العشرات من أفراد الشرطة والقوات الخاصة، حاصروا بناية تعود للمقدسي ياسين حسن مصطفى.



وأضاف أن آليات الاحتلال شرعت بهدم المبنى، القائم منذ 10 سنوات، والمؤلف من ثلاثة طوابق، بحجة عدم حصوله على ترخيص بناء.



ويرفض الاحتلال، إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين بالقدس المحتلة، كما يمنع البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق الخاضعة لسيطرته بالضفة الغربية المحتلة، وفق مؤسسات حقوقية.



بالمقابل، تشير هذه المؤسسات إلى ارتفاع واضح في عدد رخص البناء التي تمنح لمستوطنين بالقدس.



وسبق عملية هدم البناية في "العيسوية"، هدم بلدية الاحتلال بالقدس، فجر اليوم، 10 محلات تجارية في بلدة "حزما" شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وتدميرها بالكامل حسبما افاد موقع المركز الفلسطيني للإعلام.



وزعمت قوات الاحتلال أن تلك المحلات التجارية المنظورة أمام محاكم الاحتلال، توجد في منطقة تحت سيطرة بلدية القدس التابعة للاحتلال، وقد بنيت بدون ترخيص.