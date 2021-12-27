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الجولة الـ8 لمحادثات فيينا تجري بحضور إيران ومجموعة 4+1

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

تنطلق اليوم في فيينا الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظر بين ايران ومجموعة اربعة زائد واحد.. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الجولة الثامنة من المحادثات ستبحث إلغاء الحظر، والحصول على ضمانات أميركية مشددا على ضرورة وصول المحادثات الى نتائج تسمح لطهران ببيع نفطها دون عوائق، وتسلم عائداتها بالعملة الصعبة في المصارف الإيرانية.

العالم – خاص بالعالم

جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر تجري في العاصمة النمساوية فيينا بين ايران ومجموعة اربعة زائد واحد يؤمل أن تنتهي بنتائج حقيقية.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان شدد على إن الجولة الثامنة من المحادثات تبحث إلغاء الحظر، والحصول على ضمانات أميركية، مشيرا إلى ان من بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال مسألة تقديم الضمانات والتحقق منها.

أمير عبد اللهيان شدد على ضرورة وصول المحادثات الى نتائج تسمح لطهران ببيع نفطها دون عوائق، وتسلم عائداتها بالعملة الصعبة في المصارف الإيرانية، وأن تستفيد ايران من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده لفت من جانبه إلى أن طهران عازمةٌ على التوصل الى نتيجة جيدة في فيينا، لكنها ترفض التنازل عن مصالحها في إطار الاتفاق النووي، مشيرا الى أن الثلاثي الأوروبي لم يظهر أي جدية أو إرادة حقيقية.

واستبق ممثلو إيران وروسيا والصين المحادثات بعقد إجتماع مشترك في إطار المحادثات الجارية وتنسيق المواقف والجهود في هذا الإطار.

إيران أعلنت بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا.. فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالإنسحاب من الإتفاق النووي.. وإن عليها ثانيا رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فورا.. كما إن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم إنسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.

كما إن إيران تشدد على أن محادثات فيينا بحاجة إلى إرادة حقيقية ونوايا صادقة تدفع بالمحادثات نحو الأمام وبالتالي فإن من واجب الطرف الآخر أن يثبت مصداقيتها ونواياه الحسنة بعد سلسلة من الإنتهاكات للعهود والإتفاقيات.

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