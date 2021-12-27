خطيب زاده يتحدث لقناة العالم عن المفاوضات بين إيران والسعودية

العالم - خاص بالعالم

وردا على سؤال وجهه له مراسل قناة العالم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية قال خطيب زاده ان لدى طهران بعض القضايا وخلافات محددة الا اننا نسعى للمضي في مسار تكون نتيجته اكثر نفعا للمنطقة والشعبين الايراني والسعودي.

واضاف: ان ايران اعلنت استعدادها للمشاركة في الجولة الخامسة ببغداد وقد تم منح تاشيرات الدخول لثلاثة من دبلوماسيينا للبدء بعملية اعادة افتتاح الممثلية الايرانية لدى منظمة التعاون الاسلامي في جدة والتي يمكن ان تكون تمهيدا لهذا الموضوع.

وفي الرد على سؤال حول العقدة التي تحول دون وصول المحادثات مع السعودية الى حل قال: لقد قدمنا قائمة للطرف الاخر ونحن بانتظار الردود عليها. وان هنالك خلافات في وجهات النظر ويسعى الطرفان للتقدم الى الامام برؤية بناءة ونحن مستعدون لخوض الجولة الخامسة من المحادثات.