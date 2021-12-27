ستيفاني ويليامز: نأمل أن يعالج نواب البرلمان طلبات المفوضية الوطنية للانتخابات

العالم - ليبيا

وكتبت ويليامز، على حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين، "تتجه اليوم، عيون 2.8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا صوب مجلس النواب، كلنا أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤوليتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية، بشكل عاجل للدفع بالعملية الانتخابية للأمام، متمنيين لهم التوفيق في هذه المهمة".

وجاءت تغريدة ويليامز، بعدما أعلن المتحدث الرسمي للبرلمان الليبي، عبد الله بليحق، أن "جلسة مجلس النواب ستناقش العملية الانتخابية وسبل دعمها للوفاء بالاستحقاق الوطني".



وبين بليحق، بحسب ما نقل موقع البرلمان الليبي: " المجلس سيناقش في جلسته الرسمية التي تنعقد بعد قليل العملية الانتخابية وسُبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها، وتقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات وما يستجد من أعمال".