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اول تعليق للعامري على قرار المحكمة الاتحادية العراقية

اول تعليق للعامري على قرار المحكمة الاتحادية العراقية
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، اليوم الاثنين، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

العالم - العراق

وقال العامري في تصريح صحفي ، انه "من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً ، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب".

واضاف ان "الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة ، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات ، ومع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً".

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