الامن البرلمانية : الغرب لا يقدم اي مبادرة حول إلغاء الحظر عن ايران

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا" حول الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا اليوم، قال مشكيني : ان الغرب يسعى لرفع جانب من الحظر مؤقتا، لكن في الواقع يعمد في سياق مآربه الى تشديد الحظر على ايران.

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تشارك في المفاوضات النووية وتتابعها بجدية وحسن النية؛ مبينا ان ما يزعمه الطرف الاخر من ان "طهران ليست جادة"، هو ان "الطرف الايراني لن يتراجع عن حقه".

ولفت هذا المسؤول البرلماني، ان اوروبا تسعى لفرض اتفاق "الربح – خسارة" على ايران.

واستطرد، انه رغم حاجة الدول الاوروبية وايضا امريكا التي تفوق احتياجنا للتوصل الى اتفاق، لكن هذه الدول مصممة على املاء اتفاق يعود بالنفع الى طرف واحد فقط.

وتابع مشكيني : لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد الحصول على اتفاق يضمن الربح للجميع.

واعتبر المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، "رفع الحظر" و"نشاطات ايران النووية"، محورين اساسيين على سلم المفاوضات الجارية في فينيا.

واردف، ان ايران التزمت بالتعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي، بينما الاطراف الاخرى لم تكتف بالتنصل عن الوفاء بها وانما عمدت الى فرض المزيد من الحظر على الجمهورية الاسلامية.

علما ان الجولة الثامنة من المفاوضات النووية مع التركيز على الغاء الحظر الظالم، ستبدا بعد قليل في فندق كوبورغ بفيينا؛ بمشاركة الوفد الايراني المفاوض الذي قوده نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، ونظرائه في كل من روسيا والصين والترويكا الاوروبية، فضلا عن نائب الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "انريكي مورا" الذي يراس اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ايضا.