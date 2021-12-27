باقري: انا متفائل بنتيجة محادثات فيينا

العالم - ايران

وجاء تصريح علي باقري كني في افادة صحفية قبل توجهه إلى فندق كوبورغ حيث مكان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الاثنين .

وردا على سؤال حول مدى تفاؤله بشأن نتيجة المحادثات ، قال باقري كني أنه لم يكن لياتي إلى فيينا لإجراء محادثات إذا كان الأمر بخلاف ذلك.

وقبل ساعة ، نقلت قناة سكاي نيوز عن ممثل الصين في محادثات فيينا ، وانغ تشيوان ، قوله إن الخلافات بين الجانب الإيراني والدول الأوروبية الثلاث آخذة في التراجع ، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل فبراير 2022 (في أقل من شهر).

بدوره قال ميخائيل أوليانوف ، رئيس الوفد الروسي لمحادثات فيينا قبل قليل ، في إشارة إلى لقائه مع ممثل الاتحاد الأوروبي في محادثات اليوم ، إن الجولة (الثامنة) الحالية ربما تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.