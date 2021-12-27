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المغرب يعيد سفيرته إلى برلين

المغرب يعيد سفيرته إلى برلين
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

كشف الموقع الإسرائيلي I24 news، أن المغرب أعاد سفيرته زهور العلوي إلى برلين، وذلك بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين.

العالم - المغرب

وأوضح المصدر ذاته، أن "مواقف ألمانيا الأخيرة أتاحت استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا أدى إلى إعلان الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في المغرب، وهيئات ومنظمات التعاون التابعة لها، في مارس الماضي، وذلك إثر "تراكم عدد من القضايا التي تبين عدم وجود احترام للمملكة المغربية ومؤسساتها"، كما ذكرت الخارجية المغربية في حينه.

وهو ما ردت عليه ألمانيا باستدعاء السفيرة المغربية في برلين زهور العلوي.

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