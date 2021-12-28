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السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030

السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة أرجأت إطلاق استراتيجية تطوير كبيرة لمدينة الرياض بحلول عام 2030 "لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها".

العالم-السعودية

وقالت الوكالة إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرر "أن يتم العمل على إنهائها (الاستراتيجية) خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها".

وأضافت الوكالة أنه صدر توجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030، مشيرة إلى أن الخبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

ونقلت "رويترز" في وقت سابق عن رئيس الهيئة أن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، متوقعا استقطاب استثمار بنفس الحجم من القطاع الخاص.

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