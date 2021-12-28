أبرز تنبؤات التكنولوجيا لعام 2022!

العالم - علوم وتكنولوجيا

في هذا المقال سنتحدث عن أفضل تنبؤات التكنولوجيا لعام 2022 وما الذي يتوقع الخبراء حدوثه على الساحة خلال العام المقبل:

أظهر لنا العامان الماضيان الأهمية الحاسمة للاتصال والاتصال بالإنترنت، إذا كان فيروس COVID-19 قد حدث قبل 20-30 عامًا لكان الوضع أكثر تعقيدًا مما هو عليه اليوم.

اليوم، تمكنت كثير من الصناعات من العمل من خلال إجراء تعديلات طفيفة فقط على عملياتها، واجتمع العلماء من جميع أنحاء العالم لتطوير الأدوية.

يمكننا التسوق والاستمتاع وتعلم أشياء جديدة في أثناء البقاء في المنزل، إذن ماذا ستفعل شركات الهاتف المحمول؟ حسنًا، سيستمرون في استبدالهم بنقاط الاتصال المادية نقاط الاتصال الرقمية.

وسيؤدي ذلك إلى تقليل التكلفة والوقت اللازمين للدعم والمبيعات، وتعمل جميع الشبكات الرقمية في السحابة العامة وهي أسهل وأسرع في إدارتها من البنية التحتية المادية المعقدة والموزعة.

الشركات التي اعتمدت على MPLS (تبديل الملصقات متعدد البروتوكولات) تتحول الآن إلى SD-WAN (شبكات المنطقة الواسعة المعرفة بالبرمجيات)، التي يمكن أن تجعل البنية التحتية أكثر مرونة وقابلية للتوسع بتكلفة أقل.

ومع ذلك هناك تحديات: لا توجد واجهات برمجة تطبيقات موحدة يمكنها تحديد معايير الصناعة، وتسهيل شراء وبيع الاتصالات بين البائعين المختلفين.

تقنية الجيل الخامس ستطور اتصال الموبايل

ستستمر البلدان في طرح شبكة الجيل الخامس، وفقًا لـ Statista سيصل عدد المشتركين في شبكات الجيل الخامس إلى مليار في عام 2022 ومع ذلك، فإن الروتين الحكومي والتأخيرات ساعدت على نمو قناة اتصالات أخرى: الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

سيساعد الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، الذي توفره Starlink و SpaceX، في انتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى المناطق النائية وفقًا لمحللي Forrester، سيعيش 85% من مستخدمي الأقمار الصناعية في المناطق الريفية، هذا يعني أنه سيكون هناك المزيد من مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول وهذه أخبار جيدة.

على سبيل المثال، سيحصل الأطفال في المناطق النائية على المزيد من فرص التعليم، كما سيدفع تطوير خدمات الهاتف المحمول، ما يوفر دفعة خاصة لتطبيقات التوصيل والتعليم والترفيه.

إنترنت الأشياء يواجه تحديًا كبيرًا

وفقًا لمحللي Forrester، سيستمر إنترنت الأشياء (IoT) في التطور، لكن نقص الرقائق سيبطئ نمو السوق الإجمالي بنسبة 10-15%.

بدأ النقص في أشباه الموصلات الضرورية منذ فبراير 2021، ومن غير المرجح أن يتغير أي شيء حتى منتصف عام 2023، لذلك ستستمر أسعار أجهزة إنترنت الأشياء في الارتفاع وسيظل توفرها منخفضًا.

من المحتمل أن يعاني إنترنت الأشياء أكثر من الأجهزة الاستهلاكية لأنه يستخدم المزيد من أجهزة الاستشعار ووحدات التحكم الدقيقة وتقنيات الاتصال.

هذا يعني أن الصناعة ستتأثر أكثر بنقص الرقائق. في الوقت نفسه من المتوقع أن يزداد الطلب على خدمات التنمية المستدامة لإنترنت الأشياء في عام 2022 لتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد، يمكن استخدام هذه التقنيات للمراقبة البيئية وإدارة الموارد وعمليات سلسلة التوريد.

الخدمات المدفوعة دون إعلانات

ستستمر الخدمات المجانية والشبكات الاجتماعية في العمل، ولكن يمكننا أن نتوقع أن نرى زيادة في الإعلانات، وسيُعرض على المستخدمين بشكل متزايد خدمات شفافة مدفوعة الأجر، مثل مقالات الأخبار الخالية من الإعلانات، وخدمات يوتيوب وفيس بوك المدفوعة وموارد التدريب المدفوعة.

في الوقت نفسه سيزداد تأثير المشتركين المدفوعين، لم يعد نتفليكس نظام توصية فقط، بل إنه أيضًا استوديو يعرف ما يجب تصويره والمطلوب، وبناء على ذلك يتخذ القرار الصحيح بشكل عام.

في الأساس سنشارك في إنشاء المحتوى عن طريق الدفع المسبق مقابله، وسيرتفع استهلاك المحتوى الخالي من الإعلانات بشكل عام.

زيادة تبني الحوسبة السحابية

لقد أدى الوباء إلى تسريع انتقال الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم إلى السحابة بشكل كبير. في الماضي اعتمدت الشركات الكبيرة هذه التقنيات تدريجيًّا خطوة بخطوة.

الآن تسارعت العمليات بشكل كبير، وسيتم نقل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات للشركات التقليدية إلى السحابة بسرعات أكبر وبحماس أكبر لقد حقق مقدمو الخدمات السحابية الرائدون (Amazon Web Services و Microsoft Azure) الكثير من المال وعززوا مركزهم.

تحتل جوجل المرتبة الثالثة، لكن محللي Forrester يعتقدون أن الشركة لن تكون قادرة على اللحاق بالركب ما لم تصبح مزودًا رئيسًا للبرامج كخدمة، ومع ذلك إذا نجحت فستخضع جوجل لمزيد من التدقيق من قبل المنظمين.

قد تؤثر الأخبار الجيوسياسية أيضًا على سوق الحوسبة السحابية، وهنا نجد أن الصين والمزيد من الدول تطالب بتوطين البيانات لديها وفقًا لبيانات Canalys، تتصدر Alibaba Cloud Aliyun الصين بحصة سوقية تبلغ 40%، في الوقت نفسه تستثمر الدولة في الابتكار.

رواد السوق الصينيون الآخرون هم هواوي و Tencent حيث من المحتمل أن يبدأ مقدمو الخدمات الصينيون في النظر إلى ما وراء السوق المحلية الضخمة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يقاتلوا AWS ومايكروسوفت في الولايات المتحدة وأوروبا.

بصرف النظر عن حقيقة أن اللاعبين الحاليين قد أثبتوا بالفعل هيمنتهم، فمن غير المرجح أن تتمتع هذه المناطق بمستوى عالٍ من الثقة في السحابة الصينية، ومع ذلك هناك عدد كبير من الأسواق الناشئة حيث يكون انتشار التكنولوجيا منخفضًا ولا يوجد قائد واضح.

البيانات الضخمة والتحليلات

من المحتمل أنه في هذا الوقت من العام المقبل، يمكن كتابة مقال مثل هذا باستخدام التحليلات التنبؤية، سيتم تطويره على خلفية البيانات الضخمة وتحليل الأعمال.

بمعنى ما، نحن نستخدمه بالفعل نظرًا لأن كثيرًا من المؤسسات، بما في ذلك الوكالات التحليلية، تستخدم تحليلات البيانات الضخمة للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية المحتملة.

وهذا يعني استخدام كمية هائلة من البيانات من السوق أو العملاء الجدد أو السحابة أو التطبيقات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتجات لإجراء تحليلات تنبؤية.

من المرجح أن تزيد المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم العاملة في مجالات التكنولوجيا والتمويل والبيع بالتجزئة بشكل كبير من ميزانية تحليلات ذكاء الأعمال.

تنامي الذكاء الاصطناعي في الخدمات والمنتجات

يعتقد سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على النار والكهرباء عندما يتعلق الأمر بتأثيره على التنمية البشرية، ربما تكون هذه مبالغة لكن حتى اليوم يؤثر الذكاء الاصطناعي علينا أكثر مما يبدو للوهلة الأولى.

يشكل الذكاء الاصطناعي بالفعل ما نراه على الشبكات الاجتماعية والإعلانات، ومن ثم فهو يؤثر على خياراتنا.

هذا بالطبع اتجاه مخيف إلى حد ما، ومع ذلك هناك أيضًا نقاط جيدة، على سبيل المثال يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اكتشاف الأدوية واستكشاف الفضاء ومكافحة تغير المناخ.

في المستقبل القريب، سيتم تطوير الأدوات والخدمات لمساعدتنا على العمل بكفاءة أكبر، نحن نستخدمها بنشاط في إدارة النظام والتشخيص والتسويق سيصبح الذكاء الاصطناعي "المنزلي" أكثر شيوعًا، وسيصبح تأثيره واضحًا حتى عند الأشخاص الذين ليسوا على دراية بتكنولوجيا المعلومات.

ما الذي يشير أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سوف يتطور بنشاط؟ أحد الأمثلة على ذلك هو مارك زوكربيرغ وميتافيرس الغامض.

على الرغم من حقيقة أن كثيرين أخذوا هذه المبادرة بروح الدعابة، وأدى ذلك إلى ظهور الكثير من الميمات، فإن مثل هذه التصريحات لم تُجرَ من أجل المتعة فقط.

تذكر أن ميتافيرس يُنظر إليه على أنه بيئة رقمية موحدة يمكن للمستخدمين أن يتواجدوا ويعملوا ويلعبوا فيها معًا، إذا كنت قد قرأت الكتاب (أو شاهدت الفيلم) Ready Player One، فإننا نتحدث عن شيء مشابه، وببساطة ينتظر أن يكون هو الويب 3.0 الذي سيغير الكثير مستقبلاً.