الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. امريكا ليس لديها خيار إلا العودة للاتفاق النووي

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

يتوقع الخبراء السياسيون ان تشهد الجولة الثامنة من محادثات فيينا تطورا ملحوظا عن ما سبقها من جولات.

العالم – خاص بالعالم

ويعتقد الكاتب والباحث السياسي رياض عيد ان الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستشهد تغيير عن الجولات السابقة مشيرا لالتزام ايران بنصوص الاتفاق النووي وابقت على العلاقة مع تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان الكرة الان في ملعب الغرب.

واضاف الباحث السياسي ان خيارات امريكا ليست كبيرة وانها غير قادرة على شن حرب وحتى اذا كانت قادرة فهذا سيشعل المنطقة برمتها والكيان الاسرائيلي سيكون في مرمى هذه الحرب.

واشار رياض عيد الى ان لا سبيل لامريكا واوروبا الا العودة لان اقصى العقوبات قد اتخذت ضد ايران ولم تنفع ومناوراتهم محاولة لاثناء او تراجع ايران.

واكد الباحث السياسي ان امريكا كانت تريد منذ رئاسة دونالد ترامب ان توسع الاتفاق النووي ليشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وتقويض دور ايران في غرب اسيا خاصة دعم المقاومة.

وشدد رياض عيد على ان ايران استطاعت تقويض المشروع الامريكي في المنطقة ومنعته من ان يحقق اهدافه بالتالي النصر كان لمحور المقاومة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

باقري: محادثات إلغاء الحظر ومناقشة مقترحات ايران والضمانات تبدا اليوم 

روسيا: الاطراف في فيينا اتفقت على تسريع الوصول إلى المسودة

مورا: محادثات فيينا تسير في الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق نهائي

المبعوث الصيني الى مفاوضات فيينا : تراجع الخلافات بين ايران والترويكا الاوروبية

بدء الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 في فيينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

29غارة لطيران العدوان السعودي على 5 محافظات يمنية

الإمارات.. اعتقال ثلاثة إسرائيليين بتهمة السرقة

عبد اللهيان: الحكومة عازمة على فتح باب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف

شاهد.. امريكا ليس لديها خيار إلا العودة للاتفاق النووي

ليبيا.. لجنة بالبرلمان توصي بوضع خارطة طريق دستورية للانتخابات

بالفيديو والصور.. عملية إخماد الحرائق التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية