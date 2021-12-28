شاهد.. امريكا ليس لديها خيار إلا العودة للاتفاق النووي

العالم – خاص بالعالم

ويعتقد الكاتب والباحث السياسي رياض عيد ان الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستشهد تغيير عن الجولات السابقة مشيرا لالتزام ايران بنصوص الاتفاق النووي وابقت على العلاقة مع تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان الكرة الان في ملعب الغرب.

واضاف الباحث السياسي ان خيارات امريكا ليست كبيرة وانها غير قادرة على شن حرب وحتى اذا كانت قادرة فهذا سيشعل المنطقة برمتها والكيان الاسرائيلي سيكون في مرمى هذه الحرب.

واشار رياض عيد الى ان لا سبيل لامريكا واوروبا الا العودة لان اقصى العقوبات قد اتخذت ضد ايران ولم تنفع ومناوراتهم محاولة لاثناء او تراجع ايران.

واكد الباحث السياسي ان امريكا كانت تريد منذ رئاسة دونالد ترامب ان توسع الاتفاق النووي ليشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وتقويض دور ايران في غرب اسيا خاصة دعم المقاومة.

وشدد رياض عيد على ان ايران استطاعت تقويض المشروع الامريكي في المنطقة ومنعته من ان يحقق اهدافه بالتالي النصر كان لمحور المقاومة.

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