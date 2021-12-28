الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع قتلى أعاصير ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 77 قتيلا

ارتفاع قتلى أعاصير ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 77 قتيلا
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشير، أن عدد ضحايا سلسلة أعاصير ضربت الولاية في العاشر من ديسمبر ارتفع إلى 77 قتيلا، بعد وفاة طفل رضيع بمقاطعة جريفز الأشد تضررا من الأعاصير.

العالم - الأميركيتان

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق بأن 74 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم، منهم نحو عشرة أطفال، في كنتاكي، بينما قتل 14 شخصا في أماكن أخرى بفعل أعاصير خلفت دمارا واسعا في منطقة تضم خمس ولايات أمريكية، وشمل تدمير منطقة بطول 365 كيلومترا في غرب كنتاكي.

وتحملت مدينة مايفيلد بمقاطعة جريفز في كنتاكي العبء الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام. ومن ضمن الضحايا ثمانية عمال في مصنع للشموع دمره إعصار.

وأعلنت السلطات الاتحادية 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكي مناطق كوارث، وأن بوسع القاطنين فيها الاستفادة من مساعدات طارئة.

روابط ذات صلة

بايدن:ولاية كنتاكي منطقة منكوبة

ارتفاع ضحايا أعصار ولاية كنتاكي الأمريكية الى 80 قتيلاً

شاهد.. أعاصير عنيفة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمار وقتلى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المحطات الكهروحرارية تبلغ مستوى 70 الف ميغاواط في ايران

رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية: إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع المقبل

مباحثات فيينا وعراقيل التوصل إلى إتفاق

خط عسكري ساخن يربط اليابان بالصين العام المقبل

ارتفاع قتلى أعاصير ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 77 قتيلا

الدوري الإنجليزي الممتاز.. مانشستر يونايتد يفلت من فخ نيوكاسل