لبنان.. أسعار البنزين والغاز تواصل ارتفاعها ورفع سعر دولار الاستيراد هو السبب الرئيسي

العالم_لبنان

وبحسب مصادر صحفية في لبنان، ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 11400 ليرة، و95 أوكتان 10800 ليرة، في حين انخفض سعر صفيحة المازوت 900 ليرة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 1400 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 335800 ليرة.

– بنزين 98 أوكتان: 347800 ليرة.

– المازوت: 336200 ليرة.

– الغاز: 298600 ليرة.

وفي هذا السياق، كرّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ما ذكره على مدى الأسابيع الماضية لجهة أنّ قرار مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد %85 من البنزين من 22100 الى 23200 ليرة، هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر صفيحة البنزين 10800 ليرة لتصل الى 335800.

أما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً فقد احتسب على 27300 بدلاً من 27000 ليرة.

وفق البراكس، لو بقي سعر صرف الدولار على ما كان عليه لكنّا شهدنا تراجعاً في سعر الصفيحة لأن سعر الكيلوليتر المستورد احتسب بسعر 571.20 دولار بدلاً من 574.47 أي بتراجع 3.27 دولار أميركي، أما كيلو ليتر المازوت فتراجع 8 دولارات من 597 الى 589 دولار.

ولأن سعر صرف الدولار ارتفع في الجدول، لم تتراجع صفيحة المازوت الا 900 ليرة، فيما ارتفعت قارورة الغاز 1400 ليرة.