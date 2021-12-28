الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

قلق فرنسا من تفاوض ايراني امريكي مباشر خوفا على مصالحها

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

تشهد مفاوضات فيينا تشويشا من قبل الحكومة الفرنسية الخائفة من تفاوض ايراني امريكي مباشر سيجعلها تخسر مكاسب ومصالح تأمل الفوز بها من وراء الاتفاق النووي.

العالم – خاص بالعالم

واشار استاذ الجغرافيا السياسية عماد الدين الحمروني الى ان امريكا وافقت على رفع العقوبات التي تتنافى مع اتفاق 2015 لكن لم توافق على العقوبات التي جائت بعدها وان نقطة الخلاف على العقوبات التي تلت الانسحاب من الاتفاق.

واضاف استاذ الجغرافيا السياسية ان المسألة الاوروبية تشير الى التحولات في الموازين الدولية وان فرنسا تحاول التشويش.

واكد عماد الدين الحمروني ان الدبلوماسية والاستخبارات الفرنسية قلقة من التطور النسبي في انتزاع نفوذ ايراني في المنطقة والتفاوض المباشر بين ايران وامريكا.

وتابع استاذ الجغرافيا السياسية ان باريس ايضا تريد البقاء مع ألمانيا الوسيط في هذه المفاوضات حتى تكسب بعض المصالح وان استفادة اوروبا من هذه المفاوضات اكثر من نفعها لايران.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

شاهد.. امريكا ليس لديها خيار إلا العودة للاتفاق النووي

باقري: محادثات إلغاء الحظر ومناقشة مقترحات ايران والضمانات تبدا اليوم 

روسيا: الاطراف في فيينا اتفقت على تسريع الوصول إلى المسودة

مورا: محادثات فيينا تسير في الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق نهائي

المبعوث الصيني الى مفاوضات فيينا : تراجع الخلافات بين ايران والترويكا الاوروبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محادثات روسية-أمريكية حول أوكرانيا والحد من التسلح في العاشر من يناير

لبنان.. أسعار البنزين والغاز تواصل ارتفاعها ورفع سعر دولار الاستيراد هو السبب الرئيسي

السودان..مجلس السيادة يعلن بداية التحضير لانتخابات 2023

شاهد بالفيديو.. قلق فرنسا من تفاوض ايراني امريكي مباشر خوفا على مصالحها

بايدن ينتقد بنود الميزانية الدفاعية المتعلقة بسجن غوانتانامو وأفغانستان والعراق

باكستان تعرب عن استيائها إزاء دعوة هندوسية لـ'إبادة المسلمين'