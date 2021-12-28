قلق فرنسا من تفاوض ايراني امريكي مباشر خوفا على مصالحها

العالم – خاص بالعالم

واشار استاذ الجغرافيا السياسية عماد الدين الحمروني الى ان امريكا وافقت على رفع العقوبات التي تتنافى مع اتفاق 2015 لكن لم توافق على العقوبات التي جائت بعدها وان نقطة الخلاف على العقوبات التي تلت الانسحاب من الاتفاق.

واضاف استاذ الجغرافيا السياسية ان المسألة الاوروبية تشير الى التحولات في الموازين الدولية وان فرنسا تحاول التشويش.

واكد عماد الدين الحمروني ان الدبلوماسية والاستخبارات الفرنسية قلقة من التطور النسبي في انتزاع نفوذ ايراني في المنطقة والتفاوض المباشر بين ايران وامريكا.

وتابع استاذ الجغرافيا السياسية ان باريس ايضا تريد البقاء مع ألمانيا الوسيط في هذه المفاوضات حتى تكسب بعض المصالح وان استفادة اوروبا من هذه المفاوضات اكثر من نفعها لايران.

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