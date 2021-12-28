هذا ماتفعله الامارات تجاه سلوكيات قذرة للسياح الصهاينة

العالم-الامارات

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ما يجرى تسريبه بشأن فضائح سرقة وبلطجة وترويج المخدرات يعد قطرة في بحر بالنسبة لسلوكيات السياح الإسرائيليين لدى زيارتهم الإمارات.

وتم الكشف في الساعات الأخيرة بأنه تم إلقاء القبض على سياح إسرائيليين في دبي الثلاثاء الماضي، بتهمة السرقة داخل الأسواق الحرة، من دون أن تصدر وسائل الإعلام الإماراتية أي تعليق على ذلك.

وأوردت “القناة 12” الإسرائيلية الرسمية أنه تم توقيف 3 سياح إسرائيليين سرقوا منتجات من الأسواق الحرة في دبي، من بينها زجاجات كحول وشوكولاتة غالية الثمن، وهاتف “آيفون” مطلي بالذهب.

وبحسب القناة، فقد طُلب من الثلاثة تقديم توضيحات بشأن السرقات ثم أُجبروا على دفع غرامةٍ قدرها عدة آلاف من الدولارات، وعندها فقط سُمح لهم بالصعود إلى الطائرة المتجهة إلى "إسرائيل".

وأكدت القناة أن دبي لديها حساسية كبيرة تجاه العلاقة مع "إسرائيل"، وهي تحاول جاهدةً عدم تسليط الضوء على تورُّط الإسرائيليين في ارتكاب جرائم جنائية، كما أن أبوظبي تتبني نفس السياسة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية كشفت، في ديسمبر/كانون الأول 2020، أن سياحاً إسرائيليين سرقوا أغراضاً من الغرف التي يقيمون بها في فنادق بالمدينة الإماراتية.

وقالت الصحيفة إنه ورغم مرور نحو شهر فقط على انطلاق الرحلات الجوية بين "إسرائيل" والإمارات، فإن تقارير بدأت تتحدث عن “سياح إسرائيليين يسرقون محتويات من غرف الفنادق بدبي”.

رجل أعمال "إسرائيلي" قال للصحيفة: “في شهر نوفمبر/كانون الثاني، وصلتُ إلى الفندق المعتاد الذي كنت أقيم فيه، وشعرت بالفزع عندما وجدت في بهو الفندق إسرائيليين يتم فتح حقائبهم قبل تسجيل المغادرة؛ للبحث عن أشياء مسروقة من الغرف”.

وأضاف: “رأيت مجموعة من الشباب وقد كدَّسوا المناشف وغلاية في حقائبهم”.

في حين أكد رجل الأعمال أنه تم العثور بحقيبة سائحة إسرائيلية أخرى في الفندق ذاته على مصباح، لا يتعدى سعره بضعة شواكل (الدولار يساوي 3.22 شيكل إسرائيلي).

من ناحية أخرى يقول مدير أحد الفنادق المطلة على برج خليفة، إنهم يستضيفون مئات السياح من جميع دول العالم، لكن بعضهم يُثير مشاكل، لكنه أشار إلى أن الفندق لم يشاهد من قبلُ مثل هذه الحادثة، وهي سرقة الأغراض.

كما يضيف في حديثه لـ”يديعوت”: “في الآونة الأخيرة رأينا سياحاً إسرائيليين يأتون إلى الفندق ويكدّسون (في الحقائب) كل ما تقع عليه أيديهم، يسرقون المناشف، وأكياس شاي وقهوة وحتى مصابيح!”.

إضافة إلى ذلك، ففي إحدى المرات، يقول مدير الفندق: “جاءت أسرة (إسرائيلية) مع طفلين لإجراء تسجيل مغادرة، واكتشفنا أن أشياء مفقودة في الغرفة”.

كما تابع أن موظفي الفندق عندما حاولوا إخبارهم بأن أشياء في الغرفة التي كانوا يقيمون بها مفقودة، بدأوا في الصراخ.

ويردف مدير الفندق أنه بعد تبادل الحديث وافقوا في النهاية على فتح حقائبهم، حيث اكتشف المدير أن إناء الثلج (توضع داخله مكعبات الثلج)، والشماعات ومناشف الوجه كانت بحوزتهم، وبعد تهديدهم بإبلاغ الشرطة، قاموا بتسليم الأشياء مرة أخرى واعتذروا.

المصدر-امارات ليكس