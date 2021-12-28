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شاهد..لكمات وشتائم بمشاجرة عنيفة في البرلمان الأردني

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

اندلع شجار عنيف الثلاثاء، داخل البرلمان الأردني، شارك فيه مجموعة من النواب.

العالم - الأردن

ووجه رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي شتيمة لأحد النواب بعبارة "اخرس"، ليرد نائب آخر عليه "خرسة تخرس بوزك"، قبل أن يندلع شجار عنيف شارك فيه مجموعة من النواب.

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء.

وقالت مواقع أردنية إن سبب التوتر بدأ عند مناقشة مادة قانونية تحت مسمى "حقوق الأردنيين وواجباته"، إذ ناقش المجلس إضافة كلمة "الأردنيات"، وهي ما أثارت حفيظة البعض الذين ارتأوا ألا داعي لها بسبب أن كلمة "الأردنيين" تشمل الذكور والإناث.

بيد أن النقاش أخذ منحى حادا بملاسنة بين النائب سليمان أبو يحيى، والرئيس الدغمي، قبل أن تندلع مشاجرة بالأيدي بدأها النائب حسن الرياطي الذي اشتبك مع النواب عماد وفادي العدوان، وأندريه حواري.

وليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها مشاجرات داخل البرلمان الأردني.

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