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الاحتلال يداهم خربة ابزيق بالأغوار الشمالية ويشرع بعمليات هدم

الاحتلال يداهم خربة ابزيق بالأغوار الشمالية ويشرع بعمليات هدم
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي داهمت خربة ابزيق بالأغوار الشمالية، وشرعت بعمليات هدم واسعة لمنشآت المواطنين الفلسطينيين.

العالم- الإحتلال

وحسب المصادر، فقد داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الخربة في ساعات الظهيرة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الدخول والخروج منها، وشرعت بعمليات هدم واسعة النطاق.

وأضافت، أن عمليات الهدم طالت حتى الآن خياما ومنشآت سكنية وزراعية لعشر عائلات فلسطينية، وبما لا يقل عن 40 منشأة، مشيرا إلى أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة.

يذكر أن قوات الاحتلال ومنذ مطلع الشهر الجاري تجري تدريبات عسكرية في خربة ابزيق ومحيطها، وتشهد الخربة إخلاءات وعمليات طرد مستمرة للعديد من العائلات بهدف إجراء التدريبات على مقربة من مساكنهم.

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