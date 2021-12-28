الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بكين: أقمار أمريكا تهدد حياة رواد فضاء صينيين

بكين: أقمار أمريكا تهدد حياة رواد فضاء صينيين
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعربت بكين عن استيائها من تصرفات الولايات المتحدة في الفضاء القريب من الأرض، مشيرة إلى أن إطلاق الصواريخ من قبل شركات أمريكية خاصة يهدد حياة رواد الفضاء الصينيين.

العالم ـ أسيا والباسفيك

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إلى محاسبة الولايات المتحدة على تهديدها حياة رواد الفضاء الصينيين نتيجة إطلاق شركات أمريكية للصواريخ الحاملة لأقمار صناعية.

وشدد الدبلوماسي الصيني في إفادة صحفية على أن "الولايات المتحدة تتخذ موقفا مسؤولا كما يزعمون، بالكلام فقط، ومع ذلك، فهي لا تمتثل للاتفاقيات الدولية، ما يخلق خطرا على حياة رواد الفضاء".

وذكر المتحدث الصيني أن واشنطن "تُظهر للعالم معاييرها المزدوجة"، مشيرا إلى أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية أطلقت أقمار "ستارلينك" الصناعية الصغيرة في شهري يوليو وأكتوبر، ما أدى إلى تشكيل وضع خطير لرواد الفضاء الصينيين.

وعن الأقمار الصناعية الأمريكية الصغيرة هذه، لفت إلى "أنها اقتربت مرتين من المحطة المدارية الفضائية لجمهورية الصين الشعبية، حيث كان رواد الفضاء الصينيون يعملون في ذلك الوقت"، مضيفا إشارته إلى أن رواد فضاء بلاده على خلفية التهديد الذي نشأ، اضطروا إلى "اتخاذ إجراءات طارئة لتجنب الاصطدام"، مشددا على ضرورة "محاسبة كل دولة على أفعال شركاتها الخاصة في الفضاء".

يشار إلى أن المحطة الفضائية الصينية توجد على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر، وستعمل لأكثر من 10 سنوات، وهي مصممة لثلاثة رواد فضاء، وتتسع لستة أشخاص لفترة قصيرة عند تغيير الطاقم.

تبلغ كتلة المجمع (المحطة) المصمم على شكل حرف "T"، والذي يحتوي على ثلاث عُقد لرسو المركبات الفضائية وبوابة لدخول الفضاء، 66 طنًا، فيما يصل حجم المقصورات إلى 110 أمتار مكعبة، وكما وعدت السلطات الصينية، ستكون متاحة للمشاريع الدولية.

روابط ذات صلة

الخارجية الصينية: تايوان "ضال" وسيعود إلى البيت في نهاية المطاف

الرئيس بوتين يعلن أنه سيحضر حفل افتتاح أولمبياد بكين

الصين: الديمقراطية أصبحت سلاح دمار شامل لدى أميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يداهم خربة ابزيق بالأغوار الشمالية ويشرع بعمليات هدم

وزير الدفاع اللبناني يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي

الجزائر توقّع إتفاقية بيئية مع الأمم المتحدة

طريقة لتقوية مناعة الجسم ضد "أوميكرون" لعشرة أضعاف!

35.1 مليار دولار عائدات الصادرات الإيرانية بنمو 40%

قوات الاحتلال تشرع بتركيب بوابة الكترونية في شارع العين بسلوان 