كيف تتخلص من ضباب النظارات الناتج عن قناع الوجه؟!

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ويأتي ارتداء أقنعة الوجه مع بعض المشكلات، مثل ظهور حب الشباب والطفح الجلدي، وايضا خلق ضباب على زجاج النظارة حين عملية الشهيق والزفير، وبالتالي حجب الرؤية، واضطرار الشخص لتنظيف النظارة بين الحين والآخر.

وقد يكون خلع النظارات لمسحها في كل مرة يطفو فيها الضباب أمرا محبطا، وربما يزيد أيضا من خطر الإصابة بالعدوى. ولذا فإن مفتاح السلامة يكمن في منع أو تقليل الضباب بسبب أقنعة الوجه.

لماذا يحدث ضباب في نظاراتك عند ارتداء الأقنعة؟

يحدث الضباب في النظارات لسبب بسيط، وهو الاختلاف في درجات الحرارة بين أنفاسنا وعدسات النظارات والبيئة المحيطة.

ويحتوي الهواء الذي نتنفسه على جزيئات ماء يتم دفعها من خلال الأقنعة سيئة التركيب إلى عدسات نظاراتنا.

ونظرا لأن الهواء الذي نخرجه عادة ما يكون أكثر دفئا من درجة حرارة نظاراتنا، فإنه يتسبب في تكثف الهواء على العدسات الخاصة بنا وجعلها ضبابية.

طرق لمنع الضباب على النظارات

هناك العديد من النصائح والحيل لمنع الضباب على النظارات، وهذه خمس من أهم النصائح:

*لف خيط القناع:

أحد الحلول لمنع العدسات من الضبابية هي لف الخيط الموجود في القناع قبل ارتدائها ووضعها خلف الأذنين.

ويعد هذا أمرا رائعا لإيقاف الضباب لأنه يعيد توجيه أنفاسك عن طريق الضغط قليلا نحو الأسفل على الجزء العلوي من القناع.

ورغم ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تخلق فجوة طفيفة بين القناع والوجه ما قد يجعلك عرضة للخطر.

*اضبط الأسلاك على مستوى الأنف:

يساعد السلك عند مستوى الأنف على إغلاق الجزء العلوي من القناع ويمنع تسرب الهواء الدافئ من خلاله.

وإذا كان قناعك لا يحتوي على سلك أنف ولا يمكنك صنعه، يمكنك ببساطة تأمين الجزء العلوي والجوانب من القناع بشريط جراحي للحصول على نفس الحماية.

*اغسل نظارتك بالصابون

إذا قمت بغسل النظارات بالصابون، فإن هذا يخلق طبقة رقيقة على العدسات ما يحد من ظهور الضباب.

ويمكنك استخدام الصابون ومزجه بالماء الدافئ، ثم انقع نظاراتك فيه واتركه يجف في الهواء. وعندما ترتدي نظارتك بعد ذلك، يجب أن تمنع جزيئات الصابون الموجودة على العدسات الضباب.

*استخدم المناديل:

يمكنك وضع منديل تحت الجزء العلوي من القناع للمساعدة في التقاط الهواء والرطوبة والحفاظ على عدساتك خالية من الضباب.

وللقيام بهذه الحيلة اليدوية بشكل صحيح، يجب أن تطوي منديلا إلى نصفين وتضع الحافة المستقيمة على طول السلك على مستوى الأنف.

*قم بتغيير وضع الأقنعة والنظارات:

إذا سحبت قناعك وسحبت نظارتك لأسفل، فقد يمنع ذلك أنفاسك من الارتفاع لأعلى. ولكن إذا قمت بذلك، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، مثل التأكد من أن القناع لا يزال يغطي ذقنك بعد سحبه لأعلى.

وأخيرا،هناك حل بسيط جدا للتخلص من ضباب النظارات أثناء ارتداء الكمامة وهو..

توصل أحد الأطباء يدعى الدكتور دانيال إم هيفرمان، والذي يرتدي نظارة أثناء عمله، لخدعة تمنع تكوين الضباب على الزجاج، والتي نشرها على صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، ولقت إعجاب الكثير من المتابعين، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

وتعتمد حيلة الدكتور دانيال، على لصق القناع على الوجه، باستخدام ملصق الجروح، أعلى القناع عند الأنف لتثبيت الكمامة، في مكانها ومنع وصول النفس لزجاج النظارة.

وأشار الطبيب إلى أن هذه الحيلة البسيطة، يمكن أن يستفيد منها أيضاً الأشخاص الذين يعانون من عدم ثبات القناع وسقوطه من الأنف أو إرتفاع القناع لمنطقة العين.

وكتب الدكتور هايفرمان في منشورة على صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "إذا كنت تواجه صعوبة في ارتداء النظارات أو وضع القناع على أنفك، فإن الضمادة البسيطة تصنع المعجزات، لا تتردد في المشاركة ، فقد تنقذ أرواح! اتساءل لماذا لم يفكر البعض في هذه الحيلة البسيطة من قبل؟!"

وأشاد الكثير من متابعين الطبيب على صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، بهذه الخطوة ووصفها بأنها "عبقرية".

حيث أجمعت تعليقاتهم حول لماذا لم يفكرون فى هذه الحيلة، للتخلص من ضباب المتراكم على النظارة "وعلق شخص آخر:" شكرًا. مع القناع ، عادة ما يكون لدي خياران - عدم رؤية أي شيء بسبب الضباب أو إزالة الضباب وعودته مرة أخرى.

وقال آخر: "شكرا. لقد كان البخار الخاص بي يتصاعد بشكل رهيب أثناء المشي مع كلبي.. "شكرا لك حقا ، دكتور هايفرمان".