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رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري: نؤكد ضرورة انسحاب القوات القتالية الاجنبية حتى نهاية 2021 ولا نقبل بأي وجود قتالي تحت أي مسمى كان

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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