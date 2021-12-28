عقب العدوان الاسرائيلي..المركزي السوري يوجه دعوة هامة للمستوردين

العالم - سوريا

وقال المركزي في تعميم إلى فروعه وشركات الصرافة المرخصة والعاملة في سوريا إنه نظراً للعدوان الصاروخي الذي نفذه كيان الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم واستهدف ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية “يطلب من كل المستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى أحد المرافئ السورية حتى تاريخ 31-12 ولم يتم تخليصها حتى الآن وتخضع هذه البضائع لقرار المركزي رقم 1070 تاريخ 31-8-2021 وتعديلاته ولم يحصلوا بعد على كتاب يسمح لهم بتخليصها مراجعة فروعه”.

وأضاف المركزي إن على المستوردين المذكورين أعلاه “اصطحاب صورة عن المستند “المانيفست” الذي يثبت وصول بضاعتهم إلى أحد المرافئ السورية لتقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل والحصول على كتاب الموافقة على التخليص”.

يذكر أن قرار المركزي رقم 1070 تم بموجبه فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولا عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بالقائمة المرفقة بالقرار وبما يمكن المستورد من تخليص بضائعه من هذه المواد أصولاً دون التقليص من آلية أو قنوات التمويل.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 21ر3 من فجر اليوم عدواناً صاروخياً مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة.