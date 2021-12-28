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مظاهرة نسائية في أفغانستان تتهم طالبان بقتل جنود من النظام السابق

مظاهرة نسائية في أفغانستان تتهم طالبان بقتل جنود من النظام السابق
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

خرج حشد من النساء في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، من أجل توجيه الاتهام إلى ‏‏"طالبان" بقتل الجنود الذين خدموا النظام ‏السابق.‏

العالم ـ أفغانستان

وتجمّع نحو 30 امرأة بالقرب من مسجد في وسط كابول، وساروا على بعد مئات الأمتار مرددين "العدالة"، قبل أن توقفهم قوات طالبان، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس".

كما حاولت جماعة "طالبان" منع الصحفيين من تغطية المسيرة المنظمة ضد "جرائم القتل الغامضة لشباب ولا سيما جنود البلاد السابقين"، بحسب دعوات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتجزت "طالبان" لفترة وجيزة مجموعة من الصحفيين، وصادروا معدات من بعض المصورين، وحذفوا الصور من كاميراتهم قبل إعادتها.

وقالت المتظاهرة نيرة كوهستاني: "أريد أن أقول للعالم، وأطلب من طالبان الكف عن القتل، نريد الحرية، نريد العدالة، نريد حقوق الإنسان".

وأشار المتظاهرون في بيان لهم إن الجنود السابقين والموظفين الحكوميين في النظام القديم "يتعرضون لتهديد مباشر"، في انتهاك للعفو العام الذي أعلنته جماعة "طالبان" في أغسطس.

كما أعربت المتظاهرات عن اعتراضهن على القيود المتزايدة التي تواجهها النساء في ظل حكم "طالبان".

وكانت حكومة "طالبان" أصدرت مبادئ توجيهية جديدة في عطلة نهاية الأسبوع تحظر على النساء السفر لمسافات طويلة ما لم يكن برفقتهن قريب ذكر "محرم".

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