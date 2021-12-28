السيسي: لن أسمح بتكرار ما حدث في عام 2011 'حتى لو دا يزعلكم'!

العالم - مصر

وتذكر السيسي خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، أحوال المصانع إبان الثورة التي شهدتها البلاد في عام 2011 على نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قائلا "لا نريد العودة مرة أخرى للخراب والتدهور الذي عانت منه المصانع بعد 2011".

وكثيرا ما ألقى الرئيس المصري باللوم على هذه الأحداث في تعطيل أحوال الدولة، وطالما حذر من عواقب تكرارها.

وقال السيسي "لن أنسى عام 2011، ربنا أنقذ البلد من مصاير الخراب والدمار، لأجل خاطر 100 مليون مصري، ربنا أنقذ البلد علشان البسطاء والغلابة، لحكمة إلهية".

وتابع "هل هنكرر نفس المسار تاني؟ لا طبعا. الكلام ده لو هيزعلكم أنا هاجي عليكم علشان خايف على البلد (...) أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد، العمر دا بتاع ربنا والمكان اللي فيه بتاع ربنا".

وخاطب الرئيس المصري الحضور "الكلام دا يزعلكم؟ إني بحاجي عليكم وخايف عليكم من الضياع تزعلوا مني؟ سواء كانوا مسؤولين أو ناس بيديروا شركات، دا كلام؟".